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12:26, 25 ноября 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о скорой потере большинством украинцев брони от мобилизации

Нардеп Кицак: из-за новых правил кабмина большинство украинцев потеряют бронь
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Из-за новых правил украинского кабмина большинство украинцев потеряет право на бронь от мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной Рады Богдан Кицак, передает издание «Страна.ua».

По его мнению, многие сотрудники компаний не пройдут по новому критерию, согласно которому они должны быть трудоустроены на предприятие до 18 мая 2024 года. Если же работник был оформлен в компанию позже, то бронь он потеряет 28 февраля. Ранее бронь от мобилизации имели около 1,5 миллиона человек.

Ранее депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и медик Вооруженных сил Украины Алина Михайлова призвала провести мобилизацию насильственными методами. По ее словам, некоторые украинцы считают, что могут дать взятку, получить отсрочку от армии и уехать, но вместо этого их всех следует отправить на фронт.

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