Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:50, 24 ноября 2024Бывший СССР

На Украине призвали к насильственной мобилизации

Украинский депутат Михайлова призвала провести насильственную мобилизацию
Мария Винар

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и медик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алина Михайлова призвала провести мобилизацию насильственными методами. Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу ТСН.

Михайлова считает, что все жители страны должны быть «бусифицированы». «Потому что кто-то считает, что он может заплатить пять тысяч долларов и получить отсрочку от армии или уехать, переплыв через Тису (река на границе реки с Румынией — прим. «Ленты.ру»). Всех их на фронт», — заявила она.

На Украине бусификацией называют принудительную посадку сотрудниками военкоматов людей в автобусы, которые достигли мобилизованного возраста.

Бывший американский морпех Брайан Берлетик предположил, к каким последствиям приводит принудительная мобилизация на Украине. По его мнению, насильственная мобилизация грозит большими потерями на передовой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президента Молдавии обвинили в уничтожении экономики страны. К кризису привел контракт Санду с «Газпромом»

      В Сочи ощутили подземные толчки

      Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Саратовской области

      Полковник назвал главные трудности Украины на фронте

      В Грузии прошел марш женщин против итогов парламентских выборов

      Российский школьник попал в больницу после попытки изнасилования

      Назван способ похудеть с помощью скакалки

      Пушилин сообщил о продвижении российских войск в Дзержинске

      На Украине призвали к насильственной мобилизации

      Итальянский журналист объяснил инфляцию в стране отношением Рима к конфликту на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше