Украинский депутат Михайлова призвала провести насильственную мобилизацию

Депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и медик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алина Михайлова призвала провести мобилизацию насильственными методами. Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу ТСН.

Михайлова считает, что все жители страны должны быть «бусифицированы». «Потому что кто-то считает, что он может заплатить пять тысяч долларов и получить отсрочку от армии или уехать, переплыв через Тису (река на границе реки с Румынией — прим. «Ленты.ру»). Всех их на фронт», — заявила она.

На Украине бусификацией называют принудительную посадку сотрудниками военкоматов людей в автобусы, которые достигли мобилизованного возраста.

Бывший американский морпех Брайан Берлетик предположил, к каким последствиям приводит принудительная мобилизация на Украине. По его мнению, насильственная мобилизация грозит большими потерями на передовой.

