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22:57, 17 ноября 2024Мир

Раскрыты последствия принудительной мобилизации на Украине

Экс-морпех США Берлетик: принудительная мобилизация ВСУ грозит большими потерями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший американский морпех Брайан Берлетик предположил, к каким последствиям приводит принудительная мобилизация на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала New Atlas.

Берлетик заявил, что принудительная мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит большими потерями на передовой. Он отметил, что российские военные продвигаются вперед на всех направлениях, а Киев постоянно испытывает дефицит живой силы.

«Вы не можете набрать больше людей, которые плохо обучены, и отправить их в бой, чтобы изменить динамику такого рода кризиса нехватки живой силы, вы просто убиваете больше людей, это все, чего вы добиваетесь, делая это», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о недостаточной мобилизации на Украине. По его словам, пополнение бригад идет медленно, а войска на востоке истощены и нуждаются в ротации.

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