Экс-морпех США Берлетик: принудительная мобилизация ВСУ грозит большими потерями

Бывший американский морпех Брайан Берлетик предположил, к каким последствиям приводит принудительная мобилизация на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала New Atlas.

Берлетик заявил, что принудительная мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит большими потерями на передовой. Он отметил, что российские военные продвигаются вперед на всех направлениях, а Киев постоянно испытывает дефицит живой силы.

«Вы не можете набрать больше людей, которые плохо обучены, и отправить их в бой, чтобы изменить динамику такого рода кризиса нехватки живой силы, вы просто убиваете больше людей, это все, чего вы добиваетесь, делая это», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о недостаточной мобилизации на Украине. По его словам, пополнение бригад идет медленно, а войска на востоке истощены и нуждаются в ротации.