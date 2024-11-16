Зеленский заявил о недостаточной мобилизации на Украине

Зеленский: на Украине после ужесточения закона мобилизовано недостаточно людей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна мобилизовала недостаточно людей после ужесточения закона. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам украинского лидера, необходимо скорректировать нормы закона о мобилизации. Он отметил, что пополнение бригад идет медленно, а войска на востоке истощены и нуждаются в ротации.

Зеленский также признал сложной ситуацию на востоке Украины и подтвердил продвижение Российской армии. «Есть медленное продвижение россиян по разным причинам», — сказал он. По его словам, это связано в том числе с задержкой поставок оружия.

Ранее сообщалось, что на Украине обязали ограниченно годных пройти повторную медкомиссию.