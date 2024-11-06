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21:29, 6 ноября 2024Бывший СССР

На Украине обязали ограниченно годных пройти повторную медкомиссию

«Общественное»: ограниченно годные украинцы должны пройти повторную медкомиссию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ограниченно годные к военной службе граждане Украины обязаны пройти повторную медкомиссию до 5 декабря 2024 года. Об этом заявил начальник отделения воинского учета территориального центра комплектования (ТЦК) Ровненской области Александр Бодин, передает телеканал «Общественное».

«4 мая вступил в силу закон №3621, который фактически отменил статус "ограниченно годен". Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев для того, чтобы военнообязанные, имеющие статус "ограниченно годен", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов», — сказал он.

По его словам, обладатели данного статуса получат один из четырех новых статусов: «годен к военной службе», «временно непригоден», «непригоден» с пересмотром через 6-12 месяцев или «непригоден» с исключением из воинского учета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в стране еще на 90 дней. Это 13-е продление этих законов после 24 февраля 2022 года.

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