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11:45, 6 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский продлил военное положение на Украине

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в стране еще на 90 дней. Об этом пишет народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Законы вступают в силу с 10 ноября. Их юридическая сила заканчивается 7 февраля 2025 года. Это 13-ее продление этих законов после 24 февраля 2022 года.

Законы предусматривают поддержание мобилизации как среди населения, так и экономики в целом.

Ранее депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская признала провал плана Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мобилизации на 2024 год. Она подчеркнула, что Украина ослаблена по этому вопросу с сентября.

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