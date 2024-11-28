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00:52, 28 ноября 2024Мир

Власти США объяснили требование к Украине снизить возраст призыва

AP: США объясняют чистой математикой просьбу к Украине снизить возраст призыва
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В Вашингтоне объясняют «чистой математикой» требование к Украине снизить возрастной порог призыва до 18 лет. Об этом Associated Press рассказал высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Собеседник агентства отметил, что сейчас Киев не мобилизует достаточное количество людей, чтобы восполнить существующие потери. При этом он добавил, что власти США считают заниженной оценку украинской стороны, согласно которой необходимо призвать еще 160 тысяч человек.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии.

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