В Раде предложили мобилизовать военных пенсионеров

Нардеп Констанкевич: в тылу Украины 100 тыс. военных, но они получают пенсии

В тылу на Украине находится 100 тысяч военных подходящего для мобилизации возраста, но они вместо службы получают пенсии. Отравить на фронт военных пенсионеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложила депутат Верховной рады Ирина Констанкевич, передает РИА Новости.

«В тылу находится более 100 тысяч военных пенсионеров "годного возраста", способных держать оружие в руках, но получающих только пенсии от государств», — заявила нардеп.

Она добавила, что также на фронт можно отправить сотрудников чрезвычайных служб и правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что из-за новых правил украинского кабмина большинство украинцев потеряет право на бронь от мобилизации. По мнению депутата Верховной Рады Богдана Кицака, многие сотрудники компаний не пройдут по новому критерию, согласно которому они должны быть трудоустроены на предприятие до 18 мая 2024 года.