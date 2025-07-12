В России утвердили перечень выставок военной продукции

Правительство утвердило перечень выставок военной продукции в 2026-2027 годах

Правительство России утвердило перечень международных выставок продукции военного назначения, которые проведут на территории страны в 2026 и 2027 годах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, в 2026 и 2027 годах в Кубинке Московской области состоится Международная выставка "П«родукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России». Кроме того, в июне 2026 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2026» и другие события.