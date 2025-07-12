Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:28, 12 июля 2025Экономика

В России утвердили перечень выставок военной продукции

Правительство утвердило перечень выставок военной продукции в 2026-2027 годах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Правительство России утвердило перечень международных выставок продукции военного назначения, которые проведут на территории страны в 2026 и 2027 годах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, в 2026 и 2027 годах в Кубинке Московской области состоится Международная выставка "П«родукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России». Кроме того, в июне 2026 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2026» и другие события.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали об условии согласия Путина на встречу с Зеленским

    В России утвердили перечень выставок военной продукции

    Стало известно об особенностях поведения напавшего на девочек в Подмосковье

    В Италии развенчали миф о Зеленском

    Фон дер Ляйен пригрозила Трампу контрмерами в случае введения пошлин против ЕС

    Раскрыты последствия решения ФРГ о дальнобойных ракетах для Украины

    Пленный из ВСУ ответил на вопрос о возможности убить брата из ВС РФ

    Зеленский после разговора с Умеровым намекнул на «изменения в государственных институтах»

    Назван способ похудеть в жару

    Американский журналист рассказал об управляющих США органах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости