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12:10, 10 октября 2024Россия

Правительство упростило получение справки об участии в СВО

Мишустин подписал постановление об упрощенном получении справки об участии в СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном получении справки об участии в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, документ обрел универсальную форму, и подобную справку теперь можно получить и на портале госуслуг.

«До сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации», — сообщили в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед правительством вопрос о внесудебном банкротстве контрактников на специальной военной операции.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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