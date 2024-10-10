Правительство упростило получение справки об участии в СВО

Мишустин подписал постановление об упрощенном получении справки об участии в СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном получении справки об участии в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, документ обрел универсальную форму, и подобную справку теперь можно получить и на портале госуслуг.

«До сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации», — сообщили в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед правительством вопрос о внесудебном банкротстве контрактников на специальной военной операции.