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12:10, 1 октября 2024Россия

Путин поставил вопрос о внесудебном банкротстве контрактников на СВО

Путин: нужно рассмотреть вопрос о внесудебном банкротстве контрактников на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством вопрос о внесудебном банкротстве контрактников на специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.

Согласно поручению, кабмину совместно с Банком России нужно рассмотреть вопрос до 1 ноября 2024 года, после чего представить доклад главе государства.

Ранее Путин подписал закон, который запрещает в случае банкротства взыскивать денежные выплаты за участие в СВО. Помимо выплат участников СВО кредиторы также не смогут реализовать имущество военнослужащего, находившегося на фронте.

Кроме того, при введении процедуры реализации имущества не применяется система ограничений и запретов на открытие счетов в банках для зачисления денежных средств, выплачиваемых в связи с участием в спецоперации.

В конце августа комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект закона, в котором предлагается списывать кредиты и долги по ЖКХ участникам СВО и членам их семей. Закон будет действовать в случае увольнения военного со службы по возрасту или истечению контракта, а также в случае, если участник СВО удостоен госнаграды или уже не вернется с фронта.

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      Елена Торубарова
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