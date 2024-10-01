Путин поставил вопрос о внесудебном банкротстве контрактников на СВО

Путин: нужно рассмотреть вопрос о внесудебном банкротстве контрактников на СВО

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством вопрос о внесудебном банкротстве контрактников на специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.

Согласно поручению, кабмину совместно с Банком России нужно рассмотреть вопрос до 1 ноября 2024 года, после чего представить доклад главе государства.

Ранее Путин подписал закон, который запрещает в случае банкротства взыскивать денежные выплаты за участие в СВО. Помимо выплат участников СВО кредиторы также не смогут реализовать имущество военнослужащего, находившегося на фронте.

Кроме того, при введении процедуры реализации имущества не применяется система ограничений и запретов на открытие счетов в банках для зачисления денежных средств, выплачиваемых в связи с участием в спецоперации.

В конце августа комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект закона, в котором предлагается списывать кредиты и долги по ЖКХ участникам СВО и членам их семей. Закон будет действовать в случае увольнения военного со службы по возрасту или истечению контракта, а также в случае, если участник СВО удостоен госнаграды или уже не вернется с фронта.

