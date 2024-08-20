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14:48, 20 августа 2024Россия

В правительстве одобрили проект о списании долгов участникам СВО

Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам СВО и членам их семей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект закона, в котором предлагается списывать кредиты и долги по ЖКХ участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Закон будет действовать в случае гибели или увольнения военного со службы по возрасту или истечению контракта, а также в случае, если участник СВО удостоен госнаграды, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

В качестве дополнительной меры поддержки военнослужащих правительство РФ предложило прекращать взыскивать с них средства в пользу организаций топливно-энергетического комплекса и (или) сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Обозначенная мера будет действовать в случае смерти участника СВО при выполнении боевых задач или после указанного периода, но вследствие боевого ранения. Отмечается, что мера будет действовать с момента объявления судом военнослужащего умершим и со дня представления участника СВО к госнаградам, а также со дня его увольнения по возрасту, истечения контракта или после признания бойца негодным к дальнейшей военной службе.

Ранее кабинет министров России поддержал инициативу Верховного суда об освобождении подсудимых за участие в СВО. Документ предполагает, что после начала военной службы судебные дела мобилизованных будут приостановлены, а затем и прекращены.

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      Наталья Анисеева
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