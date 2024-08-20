В правительстве России поддержали инициативу об освобождении подсудимых за участие в СВО

Кабмин России поддержал инициативу об освобождении подсудимых за участие в СВО

В правительстве России поддержали инициативу Верховного суда об освобождении подсудимых за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Одобренный кабмином документ позволяет приостанавливать и впоследствии прекращать судебное производство по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с Вооруженными силами России не только на стадии следствия, но и на стадии суда.

На сегодняшний день закон не позволяет подсудимым заключить контракт с Минобороны. Для этого требуется внести изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

«Правительство России поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в официальном отзыве Кабмина. Там же уточняется, что законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы.

Ранее Верховный суд России предложил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, которые решили отправиться на фронт и заключили контакт с Минобороны. Сообщалось, что инициатива направлена на «повышение уровня процессуальных гарантий для людей, совершивших преступления и решивших отправиться в зону СВО».