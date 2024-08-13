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10:26, 13 августа 2024Силовые структуры

Верховный суд захотел освобождать подсудимых за участие в СВО

ВС РФ предложил освобождать от ответственности подсудимых за участие в СВО

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Верховный суд России предложил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, которые решили отправиться в зону специальной военной операции (СВО) и заключили контакт с Министерством обороны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с заседания Пленума.

В пояснительной записке сказано, что приостановление уголовных дел предусмотрено на стадии предварительного расследования. Предлагается также применять такой механизм на этапе судебного производства, когда уголовное дело уже направлено в суд и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции. Делать это сможет суд, куда поступило уголовное дело, суд, уже вынесший приговор, или суд апелляционной инстанции.

Эта инициатива должна устранить возникший правовой пробел, потому что до сегодняшнего дня решение этих вопросов на этапе судебного производства законодательно не урегулировано. Таким образом она направлена на повышение уровня процессуальных гарантий для людей, совершивших преступления и решивших отправиться в зону СВО.

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