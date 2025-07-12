Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 12 июля 2025Мир

В Италии развенчали миф о Зеленском

L'Antidiplomatico: Западные страны ошибочно верят в то, что Зеленский демократ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Западные страны ошибочно верят, что Украина — оплот демократии, но это суждение ошибочно, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

Некоторые считают, что украинский президент Владимир Зеленский стоит на защите демократии на Украине и во всей Европе, но это не так, развенчал он миф.

Журналист указал, что Зеленский по собственной инициативе отменил выборы на Украине. В статье говорится, что украинский лидер распустил 11 оппозиционных партий, устроил гонения на церковь, а также взял под свой контроль все газеты и телеканалы, «сделал еще множество шагов, свидетельствующих о "повороте в сторону диктатуры"».

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский нанес Украине серьезный ущерб своей политикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали об условии согласия Путина на встречу с Зеленским

    В России утвердили перечень выставок военной продукции

    Стало известно об особенностях поведения напавшего на девочек в Подмосковье

    В Италии развенчали миф о Зеленском

    Фон дер Ляйен пригрозила Трампу контрмерами в случае введения пошлин против ЕС

    Раскрыты последствия решения ФРГ о дальнобойных ракетах для Украины

    Пленный из ВСУ ответил на вопрос о возможности убить брата из ВС РФ

    Зеленский после разговора с Умеровым намекнул на «изменения в государственных институтах»

    Назван способ похудеть в жару

    Американский журналист рассказал об управляющих США органах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости