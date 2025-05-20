Макгрегор: Зеленский разрушил Украину

Президент Украины Владимир Зеленский нанес Украине серьезный ущерб своей политикой. Такую оценку его работе дал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Он разрушил страну. Очевидно, что его не беспокоят человеческие издержки его неверных решений и чрезвычайно плохого руководства», — высказался эксперт.

По его словам, Зеленский вынудил большую часть украинцев уехать из своей страны, поскольку люди «не хотят умирать где-то на востоке Украины».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил Зеленского в нарушении обещаний закончить конфликт с Россией и избавиться от коррупции. «Теперь он жестокий диктатор полицейского государства. Худшая версия всего, что он обещал изменить», — отметил он.