Журналист Боуз: Зеленский стал худшей версией всего, что он обещал изменить

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и превратился в жесткого диктатора. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

Он напомнил, что украинский лидер обещал гражданам закончить конфликт с Россией и избавиться от коррупции. «Теперь он жестокий диктатор полицейского государства. Худшая версия всего, что он обещал изменить», — отметил журналист.

Ранее Боуз назвал Зеленского неуравновешенным из-за его требований к российскому лидеру Владимиру Путину. Он указал, что сначала политик сделал незаконным общение с главой России, а затем стал настаивать на личной встрече с ним.