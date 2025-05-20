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22:39, 20 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе обвинили Зеленского в нарушении обещаний

Журналист Боуз: Зеленский стал худшей версией всего, что он обещал изменить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и превратился в жесткого диктатора. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

Он напомнил, что украинский лидер обещал гражданам закончить конфликт с Россией и избавиться от коррупции. «Теперь он жестокий диктатор полицейского государства. Худшая версия всего, что он обещал изменить», — отметил журналист.

Ранее Боуз назвал Зеленского неуравновешенным из-за его требований к российскому лидеру Владимиру Путину. Он указал, что сначала политик сделал незаконным общение с главой России, а затем стал настаивать на личной встрече с ним.

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