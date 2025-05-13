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23:50, 13 мая 2025Мир

На Западе назвали Зеленского неуравновешенным из-за требований к Путину

Журналист Боуз назвал Зеленского неуравновешенным из-за требований к Путину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х назвал неуравновешенным президента Украины Владимира Зеленского из-за его требований к российскому лидеру Владимиру Путину.

Он заявил, что сначала политик сделал незаконным общение с Путиным, подразумевая, вероятно, указ о запрете переговоров с российской стороной. «Теперь требует личной встречи с Путиным. Этот человек явно неуравновешен», — добавил Боуз.

Он также назвал неуместными требования Киева о 30-дневном прекращении огня, поскольку считает, что Украина проигрывает.

Путин ранее предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий в четверг, 15 мая.

В ответ Зеленский пообещал российскому лидеру лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая. К прекращению огня до начала переговоров на период как минимум 30 дней также призвали европейские лидеры.

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