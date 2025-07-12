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23:22, 12 июля 2025Силовые структуры

Стало известно об особенностях поведения напавшего на девочек в Подмосковье

Житель Домодедово заявил, что покушавшийся на девочек подросток избегал камер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Подросток, напавший на двух девочек в Подмосковье, понимал, что делает. Он знал нахождение камер видеонаблюдения и намерено их избегал, рассказал ТАСС местный житель Артем Галкин.

По данным следствия, накануне в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества городского округа Домодедово подозреваемый молотком нанес двум девочкам удары в область головы. Одна из девочек убежала от нападавшего и сообщила родителям о случившемся. В итоге потерпевших госпитализировали.

Позже был задержан 16-летний москвич, подозреваемый в покушении на убийство двух девочек 13 и 16 лет.

«Он прошел мимо всех камер. Не попался ни на одну. То есть он прекрасно знал, куда и на что он идет. Он вышел к первой калитке. Прошел здесь до второй калитки, которая находится на третьей линии», — отметил Артем Галкин.

Далее подросток «зашел в калитку на третьей линии и вернулся в свою деревню, не попавшись ни на одну камеру». Со ссылкой на брата одной из пострадавших он также рассказал о деталях происшествия.

На девочек напали, залили им глаза перцовым баллончиком и начал бить чем-то острым. Позже выяснилось, это был молоток. Одна девочка смогла убежать, вырваться и добежать до дома.

После того, как она все рассказала, жители вызвали полицию и начались поиски второй девочки. По словам Галкина, к поведению 16-летнего подростка уже и ранее были вопросы. В частности, соседи высказывали в его адрес претензии из-за попытки поджога дома и порчи резины на машинах.

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