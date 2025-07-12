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22:55, 12 июля 2025Бывший СССР

Пленный из ВСУ ответил на вопрос о возможности убить брата из ВС РФ

Украинский пленный не знает, смог бы убить брата из ВС РФ на поле боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинский пленный Сергей Медведченко из 143-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что не знает, смог бы убить брата, воюющего в рядах ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, брат украинского военнопленного обратился в бот обратной связи к российским силовикам с просьбой сохранить жизнь родственнику, передав координаты его пункта управления БПЛА в Харьковской области.

Медведченко сообщил, что его брат добровольно вступил в ряды Вооруженных сил России, несмотря на наличие большого числа родственников на Украине. Сам Медведченко выполнял обязанности оператора беспилотного летательного аппарата.

Его брат, который приехал с Украины и ранее обращался к правоохранительным органам, записал видеообращение к своему родственнику. В ответном видео Медведченко заверил его, что с ним обращаются хорошо.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Станислав Костенко обратился с призывом к другим украинским солдатам сдаваться в российский плен. Известно, что после одного из боев Костенко решил покинуть свою позицию. Он хотел пройти порядка 700 километров в гражданской куртке, но ошибся и пришел к российским войскам, где его задержали.

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