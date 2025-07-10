Военнопленный ВСУ Костенко призвал сослуживцев сдаваться в российский плен

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Костенко обратился с призывом к другим украинским солдатам сдаваться в российский плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Известно, что после одного из боев Костенко решил покинуть свою позицию. Он хотел пройти порядка 700 километров в гражданской куртке, но ошибся и пришел к российским войскам, где его задержали.

«Пацаны, если слышите, сдавайтесь лучше. Здесь нормально. Сдавайтесь! Будьте живы и здоровы!» — призвал военнопленный сослуживцев.

Ранее бойцы ВСУ начали сдаваться в плен после взятия под контроль села Дачное российскими войсками. О взятии под контроль Дачного Минобороны России отчиталось 7 июля.