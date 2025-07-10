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08:38, 10 июля 2025Бывший СССР

Украинский военнопленный призвал сослуживцев сдаваться в российский плен

Военнопленный ВСУ Костенко призвал сослуживцев сдаваться в российский плен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Костенко обратился с призывом к другим украинским солдатам сдаваться в российский плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Известно, что после одного из боев Костенко решил покинуть свою позицию. Он хотел пройти порядка 700 километров в гражданской куртке, но ошибся и пришел к российским войскам, где его задержали.

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«Пацаны, если слышите, сдавайтесь лучше. Здесь нормально. Сдавайтесь! Будьте живы и здоровы!» — призвал военнопленный сослуживцев.

Ранее бойцы ВСУ начали сдаваться в плен после взятия под контроль села Дачное российскими войсками. О взятии под контроль Дачного Минобороны России отчиталось 7 июля.

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