Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 7 июля 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль село Дачное в Днепропетровской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Дачное в Днепропетровской области, где боевые действия вели военнослужащие группировки войск «Центр». Бойцам, помимо того, удалось нанести поражение 11 бригадам и двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Суворово, Муравка, Гришино, Родинское и Димитров.

За сутки украинские войска лишились более 440 солдат, пяти боевых бронированных машин, трех орудий полевой артиллерии, а также 11 пикапов, добавили в оборонном ведомстве.

До этого стало известно, что российские войска продолжили наступление в Днепропетровской области. Отмечается, что российские войска также продолжают наступление на юге Донбасса, а положение ВСУ стремительно ухудшается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что об этом известно?

    Российские военные нанесли удары по военным объектам на Украине

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в Сумской области

    Пассажиров российского аэропорта предупредили о недоставке багажа

    У российского поселка рухнули два моста и отрезали его от цивилизации

    Превосходство БРИКС над другими объединениями объяснили

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Музыкант Rolling Stones Луис Жардим умер в день своего рождения

    Военкомат на Украине приостановил свою деятельность из-за ситуации в стране

    В российском регионе решили использовать системы РЭБ на массовых мероприятиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости