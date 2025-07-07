Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль село Дачное в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Дачное в Днепропетровской области, где боевые действия вели военнослужащие группировки войск «Центр». Бойцам, помимо того, удалось нанести поражение 11 бригадам и двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Суворово, Муравка, Гришино, Родинское и Димитров.

За сутки украинские войска лишились более 440 солдат, пяти боевых бронированных машин, трех орудий полевой артиллерии, а также 11 пикапов, добавили в оборонном ведомстве.

До этого стало известно, что российские войска продолжили наступление в Днепропетровской области. Отмечается, что российские войска также продолжают наступление на юге Донбасса, а положение ВСУ стремительно ухудшается.