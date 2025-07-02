ВС России продолжили наступление в Днепропетровской области

ВС РФ продолжают наступление в Днепропетровской области после взятия Дачного

После взятия села Дачное российские войска продолжили наступление в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части постепенно продвигаются вглубь Днепропетровской области», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска также продолжают наступление на юге Донбасса, а положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно ухудшается.

Минобороны России сообщило о взятии села Дачное 30 июня. По сообщению ведомства, в операции участвовали военнослужащие 114-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России.