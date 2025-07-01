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21:48, 30 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о взятии под контроль российскими войсками села в Днепропетровской области

Бойцы РФ сообщили о взятии под контроль села Дачное в Днепропетровской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие 114-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России взяли под контроль село Дачное в Днепропетровской области. Об этом говорится в Telegram-канале бригады.

«30.06.2025. Дата, с которой начинается новая глава. 114-я мотострелковая бригада 51-й армии освободила населенный пункт Дачное», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские солдаты продвинулись на глубину более четырех километров от границы Донецкой области вглубь Днепропетровской области.

Ранее украинский аналитический проект Deep State сообщал, что на территории Днепропетровской области идут бои.

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