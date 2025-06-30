На Украине рассказали о боях в Днепропетровской области

На Украине рассказали о продвижении ВС России в Днепропетровской области

На территории Днепропетровской области идут бои. Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State.

На опубликованной карте указано, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись сразу на шести участках на юге Донецкой народной республики (ДНР) около границы с Днепропетровской областью. В связи с этим около села Ялта, близ днепропетровского села Дачное, указана серая зона. Проект отметил расширение серой зоны вокруг Мирного, рядом с Воскресенкой с юга и Поддубным с севера.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что российское наступление идет по всей линии фронта в зоне украинского конфликта, но самые активные бои идут на покровском направлении. Кроме того, по его словам, большие успехи у российских военных на харьковском направлении.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышедшие из Новосергеевки, откатились в район села Удачное. «Новосергеевка находится примерно в 20 километрах от Красноармейска. Туда как раз откатился противник — в район Удачного», — сказал он.