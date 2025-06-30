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12:16, 30 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы направления самого активного наступления российских военных

Полковник Матвийчук: Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российское наступление идет по всей линии фронта в зоне украинского конфликта, но самые активные бои идут на покровском направлении, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Самые ожесточенные бои — на покровском направлении, с охватом Красноармейска слева и справа. В перспективе, как я понимаю, для блокировки этого населенного пункта», — сказал полковник.

Кроме того, по словам Матвийчука, большие успехи у российских военных на харьковском направлении — там солдаты пытаются ликвидировать впередистоящего противника.

«Также активное наступление наших войск идет в Сумской области. Противник перебросил в этот регион значительные резервы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать, но наши войска отражают атаку за атакой продолжая продвижение в Сумской области», — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России наступают широким фронтом на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.

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