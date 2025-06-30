Пушилин рассказал о наступлении на одном направлении широким фронтом

Пушилин: ВС России наступают широким фронтом на красноармейском направлении

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России наступают широким фронтом на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«За прошлую неделю (...) были освобождены ряд населенных пунктов как на великоновоселковском направлении, так и на красноармейском направлении. И в целом можно говорить, что там идет наступление наших подразделений широким фронтом», — рассказал политик.

Ранее Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины, вышедшие из Новосергеевки, откатились в район села Удачное. Руководитель ДНР отметил, что Российская армия продвигается на краснолиманском направлении через леса.