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09:43, 30 июня 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о наступлении на одном направлении широким фронтом

Пушилин: ВС России наступают широким фронтом на красноармейском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России наступают широким фронтом на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«За прошлую неделю (...) были освобождены ряд населенных пунктов как на великоновоселковском направлении, так и на красноармейском направлении. И в целом можно говорить, что там идет наступление наших подразделений широким фронтом», — рассказал политик.

Ранее Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины, вышедшие из Новосергеевки, откатились в район села Удачное. Руководитель ДНР отметил, что Российская армия продвигается на краснолиманском направлении через леса.

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