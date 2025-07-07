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12:43, 7 июля 2025Россия

Бойцы ВСУ начали сдаваться в плен после одного успешного действия армии России

Минобороны: После взятия Дачного Россия оттесняет ВСУ в Днепропетровской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

После взятия под контроль села Дачное подразделения российской группировки войск «Центр» продолжили успешно вести боевые действия в Днепропетровской области, оттесняя Вооруженные силы Украины (ВСУ), часть бойцов которых сдается в плен. Об этом заявило Минобороны России, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Сейчас бойцы продолжают продвигаться в регионе, выбивая ВСУ из населенных пунктов и укрепленных позиций.

О взятии под контроль дачного Минобороны России отчиталось 7 июля. Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» заняли Бессаловку в Сумской области.

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Днем ранее оборонное ведомство сообщило о полном контроле бойцов группировки «Восток» над донецким селом Поддубное, а также о взятии Соболевки подразделениями группировки «Запад». После этого в ведомстве заявили о продвижении в зоне СВО.

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