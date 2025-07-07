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12:07, 7 июля 2025Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в Сумской области

Минобороны России заявило о взятии под контроль Бессаловки Сумской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Бессаловку в Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад и четырех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица Сумской области.

Также военнослужащие вступали в бои с бригадами ВСУ и теробороны Украины в районе Лопани и Волчанска Харьковской области.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки «Север» до 180 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 5 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Помимо этого, уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.

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Днем ранее Минобороны России отчиталось о взятии под контроль донецкого села Поддубное бойцами группировки «Восток», а также Соболевки, которое заняли подразделения группировки «Запад». После этого в ведомстве сообщили о продвижении в зоне СВО.

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