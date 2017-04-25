Таец повесил дочь в прямом эфире и совершил самоубийство

Житель тайского города Пхукет Вутисан Вонгталай (Wuttisan Wongtalay) повесил 11-месячную дочь в прямом эфире на Facebook, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает Reuters.

До того как администрация соцсети удалила видеозаписи трагедии, они были доступны для просмотра в течение суток и собрали более 350 тысяч просмотров. В первом ролике мужчина обматывает веревку вокруг шеи дочери, а во втором — сбрасывает ее с крыши заброшенного дома.

Тело Вонгталая было найдено на месте преступления. По словам расследующего дело полицейского, он совершил самоубийство.

В середине апреля вице-президент Facebook по глобальным операциям Джастин Ософски отметил, что соцсеть упростит процедуру подачи жалоб на прямые трансляции. Руководство компании вынуждено было пойти на этот шаг после произошедшего в прямом эфире резонансного убийства в Кливленде.

На нескольких видео, которые были удалены администрацией через два часа после публикации, преступник вышел из автомобиля, подошел к 74-летнему прохожему и после короткого диалога выстрелил ему в голову. Позже убийца покончил жизнь самоубийством.