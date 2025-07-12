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23:49, 12 июля 2025Экономика

Россиянам рассказали об изменении пенсии при переезде

Юрист Ярмуш: Страховая часть пенсии не изменится при переезде в другой регион
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Адвокат и эксперт по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в интервью RT объяснила, какие шаги должен предпринять пенсионер при переезде из одного региона в другой.

По словам юриста, если пенсионер переезжает из одного региона в другой, то ему необходимо обратиться в территориальное отделение Социального фонда России (СФР) и написать заявление о снятии с учета по прежнему месту жительства.

Ярмуш пояснила, что при переезде в новый регион пенсионеру необходимо обратиться в территориальное отделение СФР, предоставив паспорт и уведомление о снятии с учета по прежнему месту регистрации. Таким образом, обязательным является информирование о смене места жительства.

Говоря о размере пенсионных выплат, юрист отметила, что страховая часть пенсии одинаковая и рассчитывается в зависимости не от субъекта федерации, а от выслуги лет.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил о разработке законопроекта, предполагающего выплату надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 70 и и ее увеличение. Речь идет о том, чтобы повысить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости при достижении 70 лет на 100 процентов, 80 лет — на 200 процентов, а 90 лет — на 300 процентов.

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