В Госдуме предложили повышать пенсии с 70 лет

Глава комитета ГД по труду Нилов предложил повышать надбавки к пенсии с 70 лет

Депутат Госдумы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о разработке законопроекта, предполагающего выплату надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 70 и и ее увеличение. Об этом со ссылкой на документ, направленный в правительство, сообщает ТАСС.

Речь идет о том, чтобы повысить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости при достижении 70 лет на 100 процентов, 80 лет — на 200 процентов, а 90 лет — на 300 процентов. Также инвалидам первой группы предлагается установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200 процентам.

Нилов утверждает, что идея возникла у него при разговоре с пенсионером из Луганска, который много лет отработал на опасном производстве.

По мнению депутата, текущий размер фиксированной выплаты (в 2025 году — 8 907,7 рубля) слишком мал, а установленный возрастной порог «не дает значительной части пожилых граждан возможности реализовать это право». Депутат отметил, что до 80 лет в России доживают 24,6 процента мужчин и 54 процента женщин, а до 90 лет — 16 и 34 процента соответственно.

Отправка документа в правительство не означает внесение его в Госдуму. Одним из ключевых параметров, который учитывается при рассмотрении законопроекта, является оценка дополнительных расходов и возможности федерального бюджета. Инициатива Нилова предполагает значительный общий рост пенсионных выплат и, соответственно, повышение расходов.

Ранее президиум Высшего совета ЛДПР принял решение исключить из партии депутата Госдумы и председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Его уличили в нарушении партийной дисциплины и действиях, дискредитирующих партию.