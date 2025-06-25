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17:49, 25 июня 2025Россия

Из ЛДПР исключили главу думского комитета по труду Нилова

ЛДПР исключила Ярослава Нилова из партии после заседания совета
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президиум Высшего совета ЛДПР принял решение исключить из партии депутата Госдумы и председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Об этом 25 июня сообщил лидер партии Леонид Слуцкий, его комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отметил Слуцкий, в адрес руководства ЛДПР поступили обращения от партийцев и региональных отделений с требованием исключить Нилова за нарушение партийной дисциплины и действия, дискредитирующие партию.

«Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах», — подчеркнул лидер фракции.

Слуцкий напомнил, что принципы неукоснительной партийной лояльности были заложены основателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Решение об исключении Нилова, по его словам, было поддержано абсолютным большинством членов президиума Высшего совета.

«С решением президиума Высшего Совета партии я согласен», — добавил он.

Ранее сообщалось, что из ЛДПР «за предательство» исключили экс-депутата Госдумы Василия Власова, которого называли одним из любимых депутатов Владимира Жириновского. Позднее депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Андрей Луговой рассказали, что в ЛДПР вспыхнул крупный скандал из-за «использованных и выброшенных» членов партии.

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