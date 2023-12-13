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15:41, 13 декабря 2023Россия

Любимого депутата Жириновского исключили из ЛДПР

Бывший депутат Госдумы Василий Власов заявил об исключении из ЛДПР

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Бывший депутат Госдумы Василий Власов, полномочия которого прекратили в ноябре, заявил об исключении из ЛДПР, лидером которой много лет был политик Владимир Жириновский. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

Власов пояснил, что решение принимало местное отделение партии. Он подчеркнул, что сделано это было с формулировкой «за предательство интересов ЛДПР». «Я, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, назначенный Жириновским, исключен в нарушение всех норм устава. За какое предательство? Предательства не было и быть не могло, была конкуренция в партии», — написал Власов.

До этого экс-депутат, которого считают одним из любимых депутатов Жириновского, в разговоре с «Лентой.ру» признался, что в связи с лишением его мандата планирует обратиться в Верховный суд. К тому моменту на его место в Госдуму взяли координатора Забайкальского регионального отделения ЛДПР Василину Кулиеву.

Политолог Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру» согласился, что Власова можно назвать одним из главных фаворитов бывшего лидера ЛДПР.

Василий Власов родился в 1995 году. В 2016 году он избрался в Госдуму в возрасте 21 года, став самым молодым депутатом VII созыва. В 2019 году Власов назначил своим помощником блогера Юрия Хованского, в отношении которого в 2021 году было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

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      Анна Щербакова
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