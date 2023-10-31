Названы две версии попыток убрать из Госдумы любимого депутата Жириновского

Политолог Калачев: депутата Власова могут убрать из Госдумы с его согласия

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, которого могут лишить мандата за прогулы заседаний, был одним из фаворитов основателя партии Владимира Жириновского, а причины, по которым его решили убрать из нижней палаты парламента, до конца не ясны, считает политолог Константин Калачев. При этом есть две версии, почему это может произойти — потому что он был «случайным» человеком в Думе, или потому, что процесс лишения мандата происходит по его согласию, сказал Калачев «Ленте.ру».

Эксперт согласился с тем, что Власова можно назвать одним из любимых депутатов основателя ЛДПР Жириновского. По одной из названных Калачевым версий, именно благосклонностью Жириновского и можно объяснить попытки убрать Власова из Думы.

«Человек оказался просто случайным, одним из фаворитов бывшего вождя — Владимира Вольфовича, — которого завели в Госдуму, а он не понял, для чего он там вообще находится», — порассуждал он.

Согласно второй версии, которой Калачев отдает предпочтение, Власов намеренно пропускал парламентские сессии, чтобы был повод лишить его мандата.

«Я склоняюсь к версии, что исход Власова из Госдумы происходит по обоюдному согласию партии, фракции, самого Власова. Власова могут убрать как любимчика Жириновского... но любимчик Жириновского для начала должен создать повод для этого. Очень трудно убрать тебя из Госдумы, если ты сам этого не хочешь» Константин Калачев политолог

Сам Власов назвал начатую в отношении него процедуру политическим заказом. По словам депутата, он является одним из самых активных парламентариев и в ходе своей деятельности «поднимал всегда самые острые темы», в том числе и связанные с ЧВК «Вагнер». Основания для лишения его депутатского мандата Власов назвал надуманными и заявил, что посетил 98,5 процента заседаний Госдумы VIII созыва.

31 октября комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала с 1 ноября лишить полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова за прогулы. Госдума должна рассмотреть проекты соответствующих постановлений на заседании в среду, 1 ноября.

Василий Власов родился в 1995 году. В 2016 году он избрался в Госдуму в возрасте 21 года, став самым молодым депутатом VII созыва. В 2019 году Власов назначил своим помощником блогера Юрия Хованского, в отношении которого в 2021 году было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.