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15:02, 31 октября 2023Россия

Двух депутатов Госдумы решили лишить полномочий из-за прогулов

Госдума с 1 ноября лишит полномочий депутатов Власова и Белоусова за прогулы

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала с 1 ноября лишить полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова за прогулы. Об этом говорится в проектах постановлений ГД, опубликованных на сайте парламента.

Комиссия предложила досрочно прекратить их полномочия. Госдума должна рассмотреть проекты на своем заседании в среду, 1 ноября.

Ранее во вторник член комиссии депутат ГД Юрий Синельщиков также сообщил, что было рекомендовано снять полномочия с обоих парламентариев.

Другой член комиссии Николай Коломейцев пояснил, что причиной стало длительное отсутствие депутатов на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов.

Власов ранее заявил «Ленте.ру», что не согласен с решением комиссии по этике, которая увидела основания для лишения его мандата. По его словам, он присутствовал на большинстве заседаний, однако комиссия по этике не рассмотрела его доводы.

3 августа 2022 года депутат Госдумы Белоусов был заочно осужден за крупнейшую в истории России взятку в размере 3,25 миллиарда рублей. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе. Парламентарий не явился на оглашение приговора и был объявлен в розыск.

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