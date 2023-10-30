В Госдуме рассмотрят вопрос лишения мандатов двух депутатов-прогульщиков

В Госдуме рассмотрят вопрос лишения мандатов депутатов Власова и Белоусова

Комиссии Госдумы по этике и мандатным вопросам планируют во вторник рассмотреть вопрос о лишении депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на членов данных комиссий.

«Заседание комиссии по этике запланировано на завтра, насколько мне известно, стоят вопросы о полномочиях Белоусова и Власова», — сказал член соответствующей комиссии Николай Коломейцев.

По его словам, речь идет о длительном отсутствии парламентариев на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов. Первый зампредседателя комиссии Госдумы по мандатным вопросам Юрий Синельщиков сообщил, что соответствующая комиссия 30 октября проведет заседание.

В свою очередь, Власов сообщил, что не получал приглашения участвовать в заседаниях, а также отметил, что может озвучить причину по каждому дню своего отсутствия.

3 августа 2022 года депутат Госдумы Белоусов был заочно осужден за крупнейшую в истории России взятку в размере 3,25 миллиарда рублей. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе. Парламентарий не явился на оглашение приговора и был объявлен в розыск.