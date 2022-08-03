Осужденного за крупнейшую в истории России взятку депутата объявили в розыск

Мосгорсуд объявил в розыск депутата Белоусова по делу о взятке в 3,25 миллиарда рублей

Московский городской суд объявил в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова по делу о получении взятки в 3,25 миллиарда рублей. Об этом в среду, 3 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Причиной этого решения стало то, что Белоусов не явился в суд на оглашение приговора без уважительной причины, и его местоположение не было установлено.

Сегодня депутата осудили на десять лет колонии строгого режима, оштрафовали на 500 миллионов рублей, запретили занимать должности на госслужбе и лишили государственной награды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Теща депутата, 80-летняя Маргарита Бутакова, получила условный срок.

По данным следствия, двое предпринимателей, занимавшихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли по 10 миллионов рублей ежемесячно депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, занимавшимся в тот период должность губернатора Челябинской области. За это коммерсантам предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.

В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. В итоге за несколько лет Белоусов получил более трех миллиардов рублей — это крупнейшая взятка в истории современной России.

Вину в содеянном депутат не признал.