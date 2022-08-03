Депутата Госдумы осудили на 10 лет по делу о крупнейшей в истории России взятке

Депутата Госдумы Белоусова осудили на 10 лет по делу о взятке в 3,25 миллиарда рублей

Депутата Госдумы Вадима Белоусова осудили на десять лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в 3,25 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Также ему назначили штраф в размере 500 миллионов рублей. Теща депутата, 80-летняя Маргарита Бутакова, получила условный срок.

Приговор был вынесен заочно, так как Белоусов не явился на заседание суда из-за запланированных рабочих встреч.

По данным следствия, двое предпринимателей, занимающихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли по 10 миллионов рублей ежемесячно депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, занимавшему в тот период должность губернатора Челябинской области. За это коммерсантам предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.

В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. В итоге за несколько лет Белоусов получил более трех миллиардов рублей.