Депутат Госдумы отказался признать вину по делу о крупнейшей взятке в России

Депутат Госдумы Вадим Белоусов отказался признать вину по делу о получении крупнейшей взятки в истории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аудиозаписи с первого заседания в Московском городском суде.

«Вину полностью не признаю», — заявил чиновник после того, как прокурор огласил обвинительное заключение.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, ныне скрывающимся от уголовного преследования за границей, получили взятку от руководителя холдинга, занимающегося дорожным обслуживанием. Сумма взятки составила более трех миллиардов рублей.

За это руководству компании обеспечивали победы на аукционах, а лица, подконтрольные взяткодателям, были назначены на должности директоров госпредприятий.

О задержании депутата Госдумы стало известно 15 марта 2019 года. Однако суд отказался арестовывать чиновника, спустя несколько часов Белоусова отпустили.