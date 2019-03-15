Суд отказал в аресте задержанного за трехмиллиардную взятку депутата

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовывать депутата Госдумы Вадима Белоусова, задержанного по обвинению в получении взятки размером три миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя», — сказала судья Надежда Ханкевич.

Ранее сообщалось, что Белоусов с 2010 по 2014 год совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, ныне скрывающимся от уголовного преследования за границей, получили взятку от руководителя холдинга, занимающегося дорожным обслуживанием.

За это руководству компании обеспечивали победы на аукционах, а лица, подконтрольные взяткодателям, назначены на должности директоров госпредприятий.

О том, что депутат Белоусов из «Справедливой России» может стать фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщал в декабре прошлого года член нижней палаты парламента Александр Хинштейн. Тогда же стало известно, что Госдума лишила Белоусова неприкосновенности и дала согласие на возбуждение расследования.

Хинштейн напомнил о деле в отношении тещи депутата, совладельца компании «Гринфлайт», обманувшей 4,3 тысячи челябинских дольщиков. Женщина и помощник Белоусова были посредниками при передаче бывшему губернатору Юревичу 3,4 миллиарда рублей взятки.

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