Бывшего мэра Челябинска арестовали

Суд арестовал на два месяца бывшего главу администрации Челябинска Сергея Давыдова, подозреваемого в мошенничестве со средствами муниципального предприятия. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление ФСБ России по региону.
В ходе заседания суда Центрального района города, Давыдов заявил, что не согласен с заключением под стражу, и попросил суд избрать любую другую меру пресечения, передает Znak.com.
«Я узнал о проверке несколько месяцев назад, недавно вернулся из отпуска из-за границы, если бы я хотел, я бы скрылся. Скрываться я не собираюсь, хочу сам во всем разобраться», — сказал он.
Бывший глава города также опроверг слова следователя о наличии недвижимости в Испании. Он заверил суд, что у него изъяли загранпаспорт, поэтому «скрыться я никуда не могу, прошу о домашнем аресте».
Накануне сотрудники ФСБ провели оперативно-следственные мероприятия по месту работы Давыдова. Обыски прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве со средствами муниципального бюджета в особо крупном размере.
По данным спецслужб, в период с 2012-го по 2015 год была похищена крупная сумма из средств муниципального предприятия в сфере ЖКХ.
Давыдов возглавлял администрацию Челябинска с 2010-го по 2014 год. Он назывался в местной прессе соратником бывшего губернатора региона Михаила Юревича, который сейчас находится в розыске по уголовному делу о взятках.