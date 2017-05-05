Объявленный в розыск экс-губернатор собрался лечиться за границей еще месяц

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич планирует продолжать лечение за пределами России как минимум до 6 июня. Об этом сообщила помощник экс-чиновника Юлия Бобылева, передает РИА Новости в пятницу, 5 мая.

«Юревич будет находиться за границей в клинике до 6 июня, до этого времени будет длиться его лечение», — сказала Бобылева.

По ее словам, врачи не дают точных прогнозов по поводу того, сможет ли экс-губернатор вернуться в России после указанной даты. Бобылева подчеркнула, что «все будет зависеть от состояния его здоровья».

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Помощник также добавила, что не располагает сведениями об объявлении бывшего губернатора в международный розыск. «Соответствующих документов от следственных органов мы не получали. Не было данной информации и на официальных сайтах Следственного комитета России», — заявила она.

Ранее в пятницу адвокат экс-губернатора Игорь Трунов сообщил, что Юревич объявлен в международный розыск. Вопрос о заочном аресте, на котором настаивает следствие, суд Екатеринбурга рассмотрит 12 мая.

В начале апреля Трунов заявил, что Юревич проходит дополнительные обследования в Лондоне, после чего станет ясно, продолжит ли он ранее начатое лечение в Израиле или вернется в Россию.

О возбуждении уголовного дела против Юревича стало известно в середине марта. По версии следствия, во время работы губернатором он получил взятку в размере 26 миллионов рублей от регионального министра здравоохранения в качестве вознаграждения за назначение на должность.

Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах и покинул пост с формулировкой «по собственному желанию». После этого пытался баллотироваться в Госдуму, но был снят с гонки за предоставление неполного комплекта документов.