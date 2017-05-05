Бывший челябинский губернатор Юревич объявлен в международный розыск

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявлен в международный розыск. Об этом, как передает ТАСС, заявил его адвокат Игорь Трунов.

«Несмотря на то что следствие в полной мере владеет информацией о том, что Юревич находится на лечении, следователь вышел в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с объявлением его в международный розыск», — сказал он.

Вопрос о заочном аресте бывшего чиновника суд Екатеринбурга рассмотрит 12 мая, добавил защитник.

10 апреля Трунов сообщал, что его клиент лечится в Лондоне, в связи с чем он не приехал на допрос к следователю.

«Мы предоставили нотариально оформленные и заверенные медицинские документы, из которых следует, что по меньшей мере месяц будут проходить дополнительные обследования в Лондоне, после чего станет ясно, продолжит ли Юревич лечение в Израиле или вернется в Россию, чтобы дать показания», — сказал адвокат.

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СК 16 марта сообщил о возбуждении уголовного дела против Юревича. По данным ведомства, в 2012 году он получил 26 миллионов рублей от Виталия Тесленко (сейчас отбывает наказание по обвинению в получении взяток — прим. «Ленты.ру») в качестве вознаграждения за назначение на должность министра здравоохранения Челябинской области.

В тот же день пресс-секретарь Юревича Юлия Бобылева сообщила, что он находится в Израиле. Сам бывший губернатор свою вину не признает.

Михаил Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах и ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию». После увольнения он баллотировался в Госдуму, однако 19 июля 2016 года Центризбирком исключил его из федерального списка Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) за то, что он не предоставил полный комплект документов.