Бывший челябинский губернатор собрался на допрос по делу о взятке

Бывший губернатор Челябинской области, экс-депутат Госдумы Михаил Юревич планирует приехать в Екатеринбурге для дачи показаний 10 апреля. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Игорь Трунов в понедельник, 3 апреля.

«Михаил Юревич 10 апреля вызывается на допрос к следователю, а также для официального предъявления обвинения. Кроме того, будет решен вопрос о мере пресечения», — сказал адвокат.

Материалы по теме С вещами на выход Кого уволят за нарушения при отборе кандидатов от партии власти

По словам Трунова, его подзащитный, который сейчас находится на лечении в Израиле, ожидает разрешения на поездку от врачей.

16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Юревича. По информации следствия, в 2012 году он получил вознаграждение от Виталия Тесленко (сейчас отбывает наказание по обвинению в получении взяток — прим. «Ленты.ру»), которого назначил на должность министра здравоохранения Челябинской области. Из материалов дела следует, что Юревич систематически получал взятки от Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

В тот же день пресс-секретарь бывшего губернатора Юлия Бобылева сообщила, что Юревич находится на лечении в Израиле. По ее словам, об открытии уголовное производства он узнал и СМИ. Свою вину Юревич не признает.

Юревич был губернатором Челябинской области с 2010-го по 2014 год. Он ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию». После увольнения Юревич получил мандат депутата Госдумы. В 2016 году он не смог участвовать в парламентских выборах, будучи исключенным из списка кандидатов от Российской партии пенсионеров за справедливость.