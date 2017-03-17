Заподозренный во взятке бывший губернатор собрался из Израиля в Россию

Бывший губернатор Челябинской области, бывший депутат Госдумы Михаил Юревич готов приехать из Израиля в Россию, чтобы дать показания по возбужденному против него делу о получении взятки. Об этом сообщил Национальной службе новостей (НСН) его адвокат Игорь Трунов в пятницу, 17 марта.

«Он не скрывается, свою вину категорически не признает и готов приехать и дать исчерпывающие показания», — сказал Трунов. По его словам, в начале следующей недели защитники бывшего губернатора получат документы у следователей и согласуют дату для дачи показаний.

Адвокат утверждает, что дело о получении взятки было начато еще в 2012 году. «Оно на длительное время было приостановлено. Сейчас его реанимировали, но с 2012 года никаких доказательств в отношении Михаила Юревича не было», — отметил он.

Накануне, 16 марта, пресс-секретарь бывшего губернатора Юлия Бобылева сообщила, что Юревич находится на лечении в Израиле. По ее словам, о возбуждении уголовного дела он узнал из СМИ.

О том, что Следственный комитет России возбудил дело против Юревича, стало известно ранее в тот же день. По информации следствия, в 2012 году он получил вознаграждение от Виталия Тесленко (сейчас отбывает наказание по обвинению в получении взяток — прим. «Ленты.ру»), которого назначил на должность министра здравоохранения Челябинской области.

Михаил Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах и ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию». После увольнения Юревич получил мандат депутата Госдумы. В 2015-м на него завели уголовное дело за избиение челябинского бизнесмена во время любительского хоккейного матча. В прошлом году не смог участвовать в выборах в Госдуму, так как был исключен из списка кандидатов от Российской партии пенсионеров за справедливость.