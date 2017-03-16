Бывшего главу Челябинской области Юревича заподозрили в получении взятки

В отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 16 марта.

По данным следствия, в 2012 году, возглавляя регион, он получил вознаграждение от Виталия Тесленко, которого назначил на должность министра здравоохранения Челябинской области.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления», — указано в пресс-релизе.

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15 января 2014 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Челябинской области». Согласно документу, Юревич ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию».

Он занимал пост губернатора Челябинской области с 2010. До этого Юревич был мэром Челябинска с 2005 года. Градоначальником он стал после того, как проработал депутатом Госдумы с 1999 года.

После сложения полномочий губернатора Юревич попытался вновь избраться в парламент, однако 19 июля 2016 года ЦИК исключил его из федерального списка Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) за то, что он не предоставил полный комплект документов.