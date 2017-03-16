Подозреваемый во взяточничестве бывший челябинский губернатор нашелся в Израиле

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении взятки, находится в Израиле. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Бобылева в четверг, 16 марта, передает «Интерфакс».

«Он в Израиле на лечении до июня. Про уголовное дело узнал из СМИ. Для него это было неожиданно», — сказала представительница Юревича, добавив, что он пока не готов комментировать ситуацию.

О том, что Следственный комитет России возбудил дело против Юревича, стало известно ранее в четверг. По информации следствия, в 2012 году он получил вознаграждение от Виталия Тесленко, которого назначил на должность министра здравоохранения Челябинской области.

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Михаил Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах. Указ о его отставке с формулировкой «по собственному желанию» президент России Владимир Путин подписал в январе 2014-го.

После увольнения Юревич получил мандат депутата Госдумы. В 2015 году на него завели уголовное дело за избиение челябинского бизнесмена во время любительского хоккейного матча.

В 2016-м он планировал выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму. Сначала он пытался баллотироваться от «Единой России», однако снялся с участия в праймериз якобы из-за того, что столкнулся с «сильным административным ресурсом». После этого он планировал стать кандидатом от Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС), однако ее президиум исключил его из списка. Верховный суд признал это решение законным.