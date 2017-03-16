Силовые структуры
 

Мэр Великого Новгорода подал иск о реабилитации за необоснованные уголовные дела

Перейти в «Мою Ленту»

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев подал в суд иск о реабилитации и возмещении морального ущерба от необоснованного уголовного преследования. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Новгородского районного суда.

«Суд зарегистрировал гражданское дело по иску мэра Великого Новгорода к управлению Федерального казначейства (УФК) по Новгородской области. Третьим лицом по этому делу выступает региональное управление СК (УСК), осуществлявшее предварительное следствие в отношении главы администрации», — пояснили в пресс-службе.

Сумму компенсации в суде не указали. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

6 марта издание Novgorod.ru сообщило о прекращении уголовного дела в отношении Бобрышева о превышении должностных полномочий при оформлении документов в рамках исполнения договора с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО). Постановление о прекращении дела было вынесено региональным управлением СК еще в январе. В пресс-службе мэра указали, что дело было закрыто по реабилитирующим основаниям, не уточняя, каким именно.

Фигурантом трех уголовных дел градоначальник стал в 2015 году. Сначала его заподозрили в халатности, выразившейся в непредоставлении жилья детям-сиротам. Позже стало известно о деле НЕФКО. По версии следствия, по договору корпорация выделила Великому Новгороду грант в 1,1 миллиона евро на проект модернизации коммунальных служб. По данным СК, Бобрышев незаконно согласовал использование 23 миллионов рублей.

Градоначальнику через суд удалось доказать незаконность уголовного преследования. Мэр неоднократно заявлял, что уголовные дела возбуждались против него по просьбе бывшего губернатора Новгородской области Сергея Митина.

В начале декабря 2016 года новгородские следователи обратились с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором сообщалось о заказных уголовных делах против Бобрышева.

Единоросс Юрий Бобрышев победил на выборах главы администрации в 2013 году. Его полномочия истекают в 2018 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Уголовное дело в отношении мэра Юрия Бобрышева, касающееся средств фонда НЕФКО, закрыто
На мэра Великого Новгорода завели второе уголовное дело
Мэра Великого Новгорода восстановили в должности
Последние новости
Путин пошутил о своем почерке
Мэйуэзер оценил условия для тренировок боксеров в Чечне
Мэр Великого Новгорода подал иск о реабилитации за необоснованные уголовные дела
В Калифорнии сестру Кардашьян обокрали на 200 тысяч долларов
Массовое ДТП произошло на Варшавском шоссе  
В Запорожье из-за взрыва на коксохимическом заводе погибли четыре человека
Зюганов увидел в мэре Новосибирска потенциал для президентской кампании
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:06 Сегодня

30 адмиралов, Макартур и проститутки

В ВМС США разгорается крупнейший коррупционный скандал с сексуальным подтекстом
17:56 Сегодня

Бывшего главу Челябинской области Юревича заподозрили в получении взятки

19:23 Сегодня

Минобороны назвало сроки начала испытаний летающего радара А-100

15:15 14 марта 2017

Шакро Молодого оставили под стражей до 15 июня

Силовые структуры
 — 
00:07 15 марта 2017

Воры в загоне

Кто станет новым королем криминальной России
18:23 Сегодня

Музею спортивной славы ЦСКА передали символы Эстафеты огня военных игр в Сочи

14:25 14 марта 2017

Прокуратура взыщет с недобросовестных чиновников более двух миллиардов рублей

18:33 Сегодня

Сахалинского солдата зарезали за попытку продать сослуживцам телефоны с наценкой

Силовые структуры
 — 
00:08 Сегодня

Наставлял тараном

Как накажут бизнесмена, чуть не задавившего чужого ребенка за шалость
16:26 Сегодня

Прокурор снял обвинения с ошибочно наказанной за проституцию студентки

17:57 13 марта 2017

Сообщения о задержании главы Сахалинского управления Росрыболовства опровергли

15:41 Сегодня

Криминальный авторитет Алмаз и его сын задержаны в Подмосковье

Россия
«"Исламское государство" может расползтись как опухоль»
Зампред комитета Госдумы по обороне — о роли России в Сирии и Донбассе
Ксения ЧернегаУ реституции женское лицо
Что известно об игуменье Ксении Чернеге, претендующей на здание ВНИРО
Минздрав предложил запретить свободную продажу табака к 2035 году
Двое подростков в Петербурге провалились под лед и погибли
Николай Сванидзе: «Полтавченко за это по голове не погладят»
Почему вокруг передачи Исаакиевского собора так много шума и поломанных копий
Арестован еще один фигурант дела о драке на Хованском кладбище
Хирург заявил о вечной связи Крыма с двумя Владимирами
Все материалы
Мир
A girl is surrounded by samurai warrior helmets made of paper during an event celebrating the upcoming Children's Day at Sensoji temple in Tokyo April 20, 2007. Samurai warrior armours are traditional symbols of celebrations on Children's Day, which will take place on May 5. Детский сад какой-то
Доверие к правительству Японии торпедировали патриотические речевки для дошколят
Артем А. Кобзев: «У этой истории будет продолжение»
Голландские власти показали, насколько Европа устала от Эрдогана
Из ЕС в сексуальное рабство
Что вынуждает румынок отправляться на Сицилию, где их ждет неволя
Полицейские задержали стрелка из французской школы
Два террориста-смертника подорвали себя в Бангладеш
Флаг ИГ в обмен на берцы
Репортаж из освобожденной от исламистов части Мосула
Митинг в поддержку Эрдогана в КельнеЭрдоган, нацизм и апельсины
Турецкий президент обращается к диаспоре в Европе и раскалывает ЕС
Все материалы
Бывший СССР
Алмазбек АтамбаевЕму ли быть в печати
Почему президент Киргизии так боится критики в российской прессе
В Запорожье из-за взрыва на коксохимическом заводе погибли четыре человека
Парасюк назвал Порошенко безродным барыгой
Суд Одессы конфисковал заходившее в порты Крыма судно из Танзании
Украинские националисты объявили крестовый поход против власти Порошенко
Депутаты партии Порошенко в Киевсовете отказались признавать Россию оккупантом
В Риге молодых людей задержали за выкрики «Фашизм не пройдет!»
Все материалы
Финансы
«Социальная помощь становится бессмысленной»
Чем уникальна российская бедность
Британская инфляционная корзина пополнилась «хипстерскими» самокатами и джином
Сбербанк научится читать по губам
Кудрин пригрозил Киеву эффектом бумеранга от санкций против российских банков
Сбербанк назвал санкции Киева дискриминацией
Топ-менеджеры ВТБ передали 220 миллионов рублей Центру детской онкологии
Минфин Украины оценил потери из-за блокады Донбасса
Все материалы
Бизнес
«Климатический идеализм на грани слабоумия»
Зачем Россия лоббирует введение углеродного сбора
Турция приостановила импорт российского зерна
Потанин назвал главный тезис разговора с Путиным
«Аэрофлот» стал лидером среди российских компаний в сфере онлайн-услуг
«Аэрофлот» увеличит количество российских самолетов в парке до 40 процентов
На Колыме открыли новое промышленное месторождение золота
Выручка «Мегафона» в 2016 году составила 316 миллиардов рублей
Все материалы
Силовые структуры
30 адмиралов, Макартур и проститутки
В ВМС США разгорается крупнейший коррупционный скандал с сексуальным подтекстом
Воры в загоне
Кто станет новым королем криминальной России
Наставлял тараном
Как накажут бизнесмена, чуть не задавившего чужого ребенка за шалость
Минобороны назвало сроки начала испытаний летающего радара А-100
Мэр Великого Новгорода подал иск о реабилитации за необоснованные уголовные дела
Музею спортивной славы ЦСКА передали символы Эстафеты огня военных игр в Сочи
Сахалинского солдата зарезали за попытку продать сослуживцам телефоны с наценкой
Все материалы
Наука и техника
Концепт ITS (Interplanetary Transport System)Разбор полетов
Почему SpaceX побеждает Россию в сфере коммерческих пусков ракет
Полная хиромантия
Как доставшая всех CAPTCHA превращается в абсолютное зло
Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года«Американцам было что скрывать»
Зачем Россия отдала Аляску США
Змеелов помешал гигантскому питону доесть антилопу в Гроблерсдале
В США перепрограммировали геном возбудителя сальмонеллеза
Пауков признали убийцами миллионов животных
Доказана недостижимость абсолютного нуля
Все материалы
Спорт
Лионель МессиСупермен Месси, тройное спасение и магия «Барселоны»
Самые яркие эпизоды 1/8 финала Лиги чемпионов
Мэйуэзер оценил условия для тренировок боксеров в Чечне
1/8 Лиги Европы. МЮ — «Ростов». Live
«Манчестер Юнайтед» и «Ростов» разыграют право на выход в 1/4 финала Лиги Европы
СМИ назвали сумму гонорара Мэйуэзера за мастер-класс в Жуковке
Стюардессу «Победы» обвинили во лжи после инцидента с волейболистом Кимеровым
Число зрителей на матче Хорватия — Украина ограничили из-за туалетов
Российская сноубордистка завоевала бронзовую медаль на ЧМ в Испании
Все материалы
Культура
«После Крыма мы уже не будем такими, как были раньше»
Зачем мужчине ехать воевать в Донбасс — версия Андрея Рубанова
Здесь вам не гараж
Поп с портретом Pussy Riot на митре и другие опусы российского искусства
Главные сериалы весны
«Твин Пикс», «Фарго» и не только: что мы будем смотреть в ближайшие три месяца
Студия Disney отказалась вырезать гей-сцену из «Красавицы и чудовища»
Сыгравший агента Купера в «Твин Пиксе» актер составил «кофейный» плейлист
Замок барона Кнопа в Москве оказался под угрозой
Люк Бессон вырезал персонажа Путина из нового фильма
Все материалы
Интернет и СМИ
В поисках хайпа
Как телеканалы разжигают скандалы ради рейтингов и славы в интернете
Напалмом жег сердца людей
Ужасы вьетнамской войны в снимках одного из самых влиятельных фотографов XX века
Страдают за ваши грехи
Грязный воздух и первобытные охотники Америки глазами «зеленых» фотографов
В сети возненавидели рекламу хлопьев за «нарушение законов физики»
Хакеры через Twitter «Макдоналдс» посмеялись над маленькими руками Трампа
Пельш посоветовал НАТО смотреть КВН
На актера Джеймса Вудса подали в суд за твит с зигующей нацисткой
Все материалы
Ценности
Дичь заказывали?
Самые необычные и дорогие автомобили автосалона в Женеве
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
MBFWR осень-зима 2017-2018: показы, гости, backstage
Российским владельцам Rolls-Royce подарят серебряные талисманы
Константин Чайкин создал смеющиеся часы
Петербургский бренд призвал девушек оголить плечи
Образ королевы Марии-Антуанетты интерпретировали на современный лад
Первый электрический Jaguar удивил жителей Лондона
Все материалы
Путешествия
«Дети — это не поле для эксперимента»
Эксперт — об изменении работы детских турлагерей после трагедии на Сямозере
Туристы на карьерах
Как легально попасть на атомную электростанцию и Байконур
Лоукостер со стюардессами в бикини задумался о полетах в Россию
Американская авиакомпания сняла с рейса слепую пассажирку с собакой-поводырем
Британцы в 2018 году отправят подводную экскурсию к месту крушения «Титаника»
Крым за три года стал в пять раз популярнее у российских туристов
Турпоток из России в Израиль вырос на 54 процента
Все материалы
Из жизни
Амаль КлуниВстать, Амаль идет
Борьба с ИГ сделала супругу Джорджа Клуни одной из самых обсуждаемых женщин мира
Люди с безграничными возможностями
По следам «Евровидения»: самые знаменитые инвалиды в масс-культуре
Японцы что-то знают
Что такое стиль жизни «ваби-саби» — почему им увлеклись звезды и миллиардеры?
«Принесли в подарок пиво с ближайшей заправки»
История москвички, переехавшей в Баварию
В Калифорнии сестру Кардашьян обокрали на 200 тысяч долларов
В Кении гигантский питон проглотил 68-килограммовую гиену
Река в Новой Зеландии получила человеческие права
Все материалы
Лимузины для бедных
Неожиданные машины с удлиненными кузовами, придуманные для Китая
На трех «горшках»
Настоящие спорткары с трехцилиндровыми двигателями
Таких больше не делают
Машины с кузовами, которые вышли из моды
Супервэн с мотором BMW
ItalDesign Columbus, 300-сильная яхта для американских хайвэев
Глава Ferrari назвал суперкары Lamborghini ширпотребом
Skoda объявила рублевые цены на вседорожную и «горячую» Octavia
Toyota построила для топ-менеджеров поместье с гоночным треком
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы