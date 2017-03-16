Мэр Великого Новгорода подал иск о реабилитации за необоснованные уголовные дела

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев подал в суд иск о реабилитации и возмещении морального ущерба от необоснованного уголовного преследования. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Новгородского районного суда.

«Суд зарегистрировал гражданское дело по иску мэра Великого Новгорода к управлению Федерального казначейства (УФК) по Новгородской области. Третьим лицом по этому делу выступает региональное управление СК (УСК), осуществлявшее предварительное следствие в отношении главы администрации», — пояснили в пресс-службе.

Сумму компенсации в суде не указали. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

6 марта издание Novgorod.ru сообщило о прекращении уголовного дела в отношении Бобрышева о превышении должностных полномочий при оформлении документов в рамках исполнения договора с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО). Постановление о прекращении дела было вынесено региональным управлением СК еще в январе. В пресс-службе мэра указали, что дело было закрыто по реабилитирующим основаниям, не уточняя, каким именно.

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Фигурантом трех уголовных дел градоначальник стал в 2015 году. Сначала его заподозрили в халатности, выразившейся в непредоставлении жилья детям-сиротам. Позже стало известно о деле НЕФКО. По версии следствия, по договору корпорация выделила Великому Новгороду грант в 1,1 миллиона евро на проект модернизации коммунальных служб. По данным СК, Бобрышев незаконно согласовал использование 23 миллионов рублей.

Градоначальнику через суд удалось доказать незаконность уголовного преследования. Мэр неоднократно заявлял, что уголовные дела возбуждались против него по просьбе бывшего губернатора Новгородской области Сергея Митина.

В начале декабря 2016 года новгородские следователи обратились с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором сообщалось о заказных уголовных делах против Бобрышева.

Единоросс Юрий Бобрышев победил на выборах главы администрации в 2013 году. Его полномочия истекают в 2018 году.