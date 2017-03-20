Бывшего главу Челябинской области обвинили в получении 26 миллионов рублей

Бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу заочно предъявили обвинение в получении в качестве взяток 26 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 20 марта.

Следователем вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по двум статьям: 290 («Получение взятки») и 33, 128 УК РФ («Подстрекательство к клевете»). По версии следствия, Юревич, будучи главой региона, систематически получал денежное вознаграждение от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко. Общая сумма взяток составила 26 миллионов рублей, указали в СК.

Следователи также установили, что губернатор подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева «к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы».

На допросы к следователю 17 и 20 марта Юревич не явился, письменно сообщив, что находится в Израиле, сообщили в СК. «По месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск», — говорится в сообщении ведомства.